Valor da contribuição mensal paga por MEI sobe a partir deste sábado, 1º

A taxa pode ser paga por meio de boleto bancário, Pix ou débito automático / Crédito: AURÉLIO ALVES

O valor mensal pago pelos Microempreendedores Individuais (MEI) de contribuição previdenciária irá aumentar a partir deste sábado, 31. O acréscimo no montante se dá em razão do reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é realizado mensalmente e, por levar em consideração o piso nacional, ficará entre R$ 75,90 e R$ 81,90, a depender da atividade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque o cálculo é composto por 5% do salário mínimo vigente. Porém, pode ser acrescido R$ 1 em atividades de comércio e indústria, com incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 5 do Imposto Sobre Serviços (ISS), para prestadores de serviços.



Em nota, a Receita Federal informou que a opção está disponível para contribuintes excluídos do Simples Nacional em 2024 e que desejam retornar ao regime, incluindo os que não regularizaram débitos vinculados aos Termos de Exclusão enviados entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. Todas as 1.876.334 pessoas que receberam o termo e regularizaram seus débitos no prazo previsto na legislação, segundo a autarquia, continuarão no regime do Simples de forma automática. Não é necessário, portanto, renovar a opção. Entretanto, os 1,5 milhão que não regularizaram sua situação começaram a ser excluídos do regime, segundo o órgão, a partir do dia 1º de janeiro. Para que esses CNPJs possam reingressar no regime, são oferecidas diversas opções para sua regularização, incluindo parcelamento e transação.

Para saber se será excluído ou não do Simples Nacional, o contribuinte deve acessar a aba Consulta Optantes. Quais os benefícios previdenciários oferecidos aos MEI? Aposentadoria por idade



Aposentadoria por invalidez



Auxílio-doença



Licença-maternidade



Auxílio-reclusão



Pensão por morte

Para conseguir todos estes benefícios, basta pagar a contribuição mensal (DAS) em dia e cumprir a carência necessária para cada um. Se deixar de pagar estes boletos, além da possibilidade de ocorrer o cancelamento automático do MEI, há o risco de comprometer o recebimento destes benefícios.