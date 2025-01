Troféu Empreender 2024: Jaqueline Passífico é vencedora da categoria MEI

A Bromélia Biju nasceu em agosto daquele ano e já deu frutos em forma de reconhecimento – venceu a categoria “Microempreendedor Individual (MEI)” do Troféu Empreender 2024 , uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO.

“Essa premiação representa o reconhecimento dos meus esforços como empreendedora. É importante saber que estou crescendo profissionalmente, me motiva cada vez mais e é gratificante saber que a marca Bromélia Biju tem um impacto positivo para muita gente que se identifica com meu trabalho”, compartilha.

“Meu diferencial é como eu me comunico com minhas clientes, tentando entender seus anseios, e analiso seu perfil para oferecer uma peça que tenha a sua identidade. Outro diferencial é criar peças exclusivas juntamente com aquela cliente que quer algo personalizado, aquele acessório idealizado por ela, incluindo ela no processo de criação”, frisa a empreendedora.

A estratégia de vendas de Jaqueline Passífico foca na prospecção e atendimento online, por meio da loja no Instagram (@bromelia_biju), e na frequente participação em espaços como feiras criativas, eventos, empresas, faculdades, além de investir no atendimento domiciliar.

Em sua trajetória à frente do negócio, Jaqueline aprendeu a importância da capacitação profissional, o que levou a formalizar a loja. “Registrar sua marca, que é muito importante na fase inicial”, é um conselho que Jaqueline dá a empreendedores com negócios em estágio inicial. Nessa jornada, buscar órgãos de apoio ao empreendedor é outra dica para elevar o nível de qualquer negócio.

Na edição 2024, a premiação contemplou também startups que fizeram a diferença na categoria Tecnologia, além de homenagear o Empreendedor do Ano e o Empreendedor Social.

As indicações são feitas por instituições convidadas e comprometidas com o desenvolvimento dos pequenos negócios. São elas: Banco do Nordeste do Brasil, Instituto Centec, Instituto Euvaldo Lodi, Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, Iracema Digital, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e Sebrae.

Bromélia Biju

Instagram: @bromelia_biju