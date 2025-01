Desconto de 10% no IPVA 2025 vai até esta sexta-feira, 31

IPVA 2025: Desconto de até 10% acaba nesta sexta, 31 / Crédito: Beatriz Boblitz, em 21/6/2024

Os contribuintes têm somente até esta sexta-feira, dia 31, para realizarem o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 com até 10% de desconto. Isso porque parte do abatimento, 5%, é concedida apenas a quem pagar o tributo em cota única, meio de pagamento que só estará disponível até o final deste mês.

O restante da dedução se dá por meio dos pontos acumulados no programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), que permite uma redução adicional de até 5% no valor. Desta forma, em pagamentos parcelados o desconto oferecido se refere somente ao programa.

Nesses casos, o proprietário do veículo poderá dividir o valor do imposto em até cinco vezes. O valor mínimo é de R$ 100 e o vencimento será nos dias: 1ª parcela: 10 de fevereiro



2ª parcela: 10 de março



3ª parcela: 10 de abril



4ª parcela: 9 de maio



5ª parcela: 10 de junho Já as pessoas com deficiência terão direito à isenção, bem como os veículos com mais de 15 anos de fabricação, entre outras categorias. Veja abaixo como emitir o boleto do IPVA 2025 O boleto para pagamento do IPVA está disponível desde o dia 2 de janeiro no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz), no Portal de Serviços. Confira o passo a passo:



O órgão ainda reforça que não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou por e-mail. O recomendado é utilizar apenas os canais oficiais da Sefaz e ter cautela com links suspeitos, sites patrocinados e descontos superiores a 10%. IPVA 2025: Como pagar o imposto? O IPVA 2025 pode ser pago em qualquer agência bancária credenciada. É possível pagar o imposto via Pix também. Além disso, o pagamento pode ocorrer via internet banking, em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

O contribuinte precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam), juntamente com a placa do veículo ou o número do chassi. IPVA 2025: quanto pagará cada categoria e como calcular? Para quem ainda não sabe quanto deve pagar de imposto, basta consultar o valor venal do veículo na Tabela Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – de dezembro de 2024. Ela é a referência padrão em todos os Estados. A consulta do valor do veículo aparece após selecionar a marca, o modelo, a versão e o ano de fabricação. Com o valor em mãos, multiplique-o pela alíquota (valor venal x A%).