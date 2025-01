Contas públicas têm déficit de R$ 43 bi, dentro da meta fiscal

As contas do governo central, que inclui Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram déficit primário, sem contar os juros da dívida, de R$ 43 bilhões no ano passado, o que equivale a 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB). Conforme o Tesouro, sem contabilizar os gastos com o Rio Grande do Sul e outras despesas excluídas do cômputo da meta fiscal, o rombo ficou em R$ 11 bilhões, correspondente a 0,09% do PIB. Com o resultado, o governo cumpriu o previsto no arcabouço.

No resultado divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quinta, 30, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou um rombo de quase R$ 300 bilhões e foi o principal motivo para o resultado negativo.