Inscrições para o concurso do Ibama começam nesta quinta, 30

O certame possui vagas para os cargos de analistas do órgão / Crédito: Vinícius Mendonça/ Ibama

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) começam as 10h desta quinta-feira, 30. Ao todo são 460 vagas de nível superior, sendo quatro no Ceará, além do cadastro reserva, para os cargos de analistas do órgão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Das oportunidades, 130 são para o cargo de analista administrativo e 330 para o cargo de analista ambiental, distribuídas para as 27 unidades da federação.

A remuneração é de R$ 9.994,60, para todos os cargos, com a possibilidade de recebimento de gratificação de qualificação com os seguintes valores: para curso de especialização: R$ 464, mestrado: R$ 922 ou doutorado: R$ 1.387. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais.

Inscrições Para participar o candidato deve se inscrever no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até o dia 18 de fevereiro. A taxa é de R$ 95 e deve ser paga até o dia 20 do mesmo mês, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). Há ainda a possibilidade de pagamento por Pix, que deve ser realizado por meio do QR code apresentado na GRU Cobrança.

Além disso, segundo o informado, os candidatos que se autodeclararem negros concorrerão simultaneamente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Vale destacar que até o fim do período de inscrição no concurso público, o candidato pode desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros, se desejar. Provas As provas objetivas e a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas em 6 de abril nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.