Agência de risco rebaixa notas da Azul e mantém a empresa em avaliação

Ao mesmo tempo em que cancela voos no Brasil, incluindo os de Juazeiro do Norte, Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu, no Ceará, a Azul Linhas Aéreas teve suas notas de risco rebaixadas pela S&P Global Ratings. As classificações da companhia referentes a crédito global e nacional foram para 'SD' (default seletivo), 'CC' e 'brCC', respectivamente, após troca de dívida em dificuldades. Ou seja, não seguiu os termos originais para quitar seus débitos.

Em suma, a aérea mostrou dificuldades financeiras e pouca liquidez (dinheiro disponível) e fez um acordo com os credores para trocar parte das suas dívidas por novas condições de pagamento.

Assim, mudou quase toda a sua dívida de 2028, 2029 e 2030 por novas com prazos e juros diferentes. O comunicado da S&P veio justamente após a Azul anunciar, no dia 28 de janeiro, a liquidação da troca de 99,7% de suas notas seniores garantidas de primeira prioridade de 2028, 98,02% de suas notas seniores garantidas de 2029, e 94,4% de suas notas seniores garantidas de 2030. As notas seniores garantidas são dívidas que têm prioridade sobre outras e são respaldadas por garantias. Já os credores encaixados nessa de primeira prioridade passam à frente, recebendo antes de qualquer outra dívida garantida.

Como as notas seniores não garantidas de 2026 não foram incluídas na troca, as classificações delas foram mantidas em 'CCC-'.

"Nos próximos dias, avaliaremos a nova estrutura de capital da empresa e poderemos elevar as classificações", informou a S&P em comunicado. Fora isso, a Azul também concluiu a emissão de US$ 500 milhões em notas de super prioridade, que terão preferência no pagamento, com vencimento em 2030.



Os títulos foram trocados por novas notas garantidas de primeira prioridade com taxa de 11,9% para 2028, novas notas de segunda prioridade com taxa de 11,5% para 2029, e novas notas com taxa de 10,875% para 2030. Essas novas emissões incluem emendas aos contratos. Nota-se que os credores dessas notas trocadas tinham posições prioritárias no pagamento, mas, após a reestruturação, parte delas perdeu essa garantia ou passou para uma posição inferior. E como foram criadas novas dívidas de super prioridade, elas agora estão acima das notas antigas na ordem de pagamento.