Alta do ICMS sobre compras internacionais não terá efeito direto no Ceará

O reflexo da medida nas compras internacionais só terá efeito a partir de 1° de abril de 2025 em razão dos princípios tributários da anterioridade e da noventena / Crédito: AURÉLIO ALVES

O aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as compras internacionais por meio do Remessa Conforme não terá efeitos diretos para os consumidores cearenses. É o que avaliam os especialistas ouvidos pelo O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No fim de dezembro, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão em que os governos estaduais discutem convênios relacionados ao ICMS, decidiu por ampla maioria uniformizar a alíquota em 20% a partir de abril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, o Ceará, assim como outros nove estados, já determina o percentual para os produtos, o que, na prática, não traria efeitos diretos. A medida, então, valeria para as 17 unidades federativas restantes, que aplicam uma alíquota de 17%.

Por isso, reforça que a decisão não terá impactos diretos no preço dos produtos. "Só uniformizar o ônus, para dar igualdade entre quem importa daqui, e quem importa de outro estado", complementa. O reflexo da medida só terá efeito a partir de 1° de abril de 2025 em razão dos princípios tributários da anterioridade e da noventena. "O objetivo central é resguardar os empregos e a renda dos brasileiros, que enfrentam os desafios de um mercado global cada vez mais integrado, alinhando o tratamento tributário dos produtos importados ao aplicado aos bens produzidos e comercializados no mercado interno", explicou o Comsefaz em comunicado.

Inflação pode ser impactada com aumento do ICMS Na análise de Marcelo Costa Censoni Filho, especialista em direito tributário e CEO do Censoni Tecnologia Fiscal e Tributária, a decisão representa uma mudança significativa no cenário tributário do comércio eletrônico internacional, com potencial para impactar tanto consumidores quanto empresas. No entanto, ainda não há uma estimativa oficial do impacto da uniformização da alíquota do ICMS sobre o índice da inflação. É possível, portanto, apenas analisar os possíveis efeitos e como eles podem influenciar a economia. "A medida encarece diretamente esses produtos para o consumidor final. Isso pode gerar um aumento geral nos preços, especialmente aqueles com maior dependência de importados. Por acarretar aumento nos custos dos produtos importados, isso pode se propagar por toda a cadeia produtiva, afetando outros setores da economia e, consequentemente, os preços de outros produtos e serviços."