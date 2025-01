Preço de produtos da M. Dias Branco deve seguir em alta em meio a desafios econômicos

O POVO conversou nesta terça-feira, 28, com o vice-presidente de Investimentos e Controladoria (CFO, em inglês) da M. Dias Branco, Gustavo Theodozio, e o diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores (RI), Fabio Cefaly.

“A gente está fazendo mudanças. Primeiro, não estamos colocando tabela de uma vez só para todo mundo. Então, em vez de implementar tudo de uma vez (preços). Colocamos uma tabela agora no dia 31 de janeiro, começando com um canal específico. Agora foi o canal de cash. Depois, virão redes regionais, pequeno varejo, atacado e distribuidor”, detalhou Gustavo.

“Daqui a um mês, vamos entrar nas redes regionais e no pequeno varejo. Depois, em março, vamos para outro segmento. Estamos fracionando e indo por categoria também. Por que estamos fazendo isso? Porque queremos dar um primeiro passo e observar se os caras (concorrentes) estão vindo ou não estão vindo? Com que tamanho de aumento?”, acrescentou.

A ideia é que a M. Dias Branco deixe as suas margens de lucro comprimidas em um primeiro momento para não perder mercado (market share), pois, geralmente, o mercado alimentício acompanha o aumento de preços da companhia, mas demora por volta de dois meses para reagir. No caso do último trimestre, esta reação foi menor do que o esperado.