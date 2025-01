ICMS sobre combustíveis aumentará a partir deste sábado, 1º

O ICMS é só uma parcela do valor final do produto para o consumidor, que ainda terá diversos outros acréscimos

O preço dos combustíveis no Brasil irá aumentar a partir deste sábado, 1º de fevereiro. Isso ocorre pois o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desses produtos ficará mais elevado.

Com altas de dez centavos sobre a gasolina e o etanol e de seis centavos no diesel, o valor do tributo aplicado aos produtos será de R$ 1,47/l, para os dois primeiros e R$ 1,12/l para o restante.