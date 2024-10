Pecém firma pré-contrato de R$ 9 bi com empresa para planta de H2V

Complexo do Pecém firma pré-contrato de R$ 9 bilhões com a norueguesa Fuella AS para planta de hidrogênio verde Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) assinou um pré-contrato de R$ 9 bilhões com a empresa norueguesa Fuella AS para a instalação de uma planta industrial de hidrogênio verde (H2V) e amônia. O projeto, que será instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), tem a capacidade de produção de 400 mil toneladas por ano, destinada totalmente ao mercado externo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A assinatura do 7º pré-contrato para a instalação de um projeto de hub de H2V foi adiantada com exclusividade pelo O POVO no dia 30 de setembro deste ano.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O empreendimento projeta uma geração de mil empregos na construção e 100 empregos de alta qualidade na operação. A empresa europeia tem como um dos investidores a Allianz Capital Partners, do grupo Allianz, gestora de ativos e investidores do mundo, com sede na Alemanha. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirma que a planta colabora para consolidar o Estado como um hub de H2V no País.