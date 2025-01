Fim de voos em Juazeiro do Norte preocupa desenvolvimento da região, diz prefeito

O encerramento dos voos diários do Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, com destino a Fortaleza e Recife, é "preocupante para a economia e o desenvolvimento da cidade e da região", conforme explicou o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), à rádio O POVO CBN Cariri.

"Eu recebo essa notícia com muita tristeza e profunda preocupação (...) Existe esse voo para a Capital (Fortaleza) desde a década de 1950. E, a essa altura do campeonato, quando estamos vivenciando o período de beatificação do Padre Cícero e as visitas estão cada vez mais constantes, ficarmos sem essa conexão é preocupante."