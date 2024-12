Ceará gerou 4,4 mil novos empregos formais; 3º melhor do N/NE, diz Caged

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O saldo da geração de empregos formais após admissões e desligamentos no Ceará foi positivo em 4.443 vagas abertas em novembro. Os dados fazem parte do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em novembro, o Ceará teve 44.906 desligamentos e 49.349 admissões, gerando saldo positivo no mês.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado do mercado de trabalho formal do Ceará foi o oitavo melhor do Brasil e o terceiro do Norte e Nordeste, atrás somente de Bahia, Pernambuco e Amazonas.

Na Bahia, o saldo positivo de vagas foi de 7,1 mil, enquanto o de Pernambuco foi de 5,5 mil e o do Amazonas chegou a 5,4 mil. Em novembro, o estado com o melhor saldo de vagas formais no Brasil foi São Paulo (38,5 mil), seguido de Rio de Janeiro (13,8 mil) e Rio Grande do Sul (11,8 mil).