Bolsa Família e auxílio gás começam a ser pagos no dia 17; confira o calendário

O pagamento ocorrerá até o dia 28 e é realizado de forma escalonada de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As informações foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em dezembro de 2024.

A partir do dia 17 de fevereiro começará a ser pago o Bolsa Família. Neste mês, será entregue também o auxílio gás . O valor do primeiro benefício repassado pelo Governo Federal é de no mínimo R$ 600 por família.

Para receber o Bolsa Família a família tem que ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante que vive na mesma casa, e o beneficiário precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

As famílias interessadas podem consultar se foram aprovadas diretamente no aplicativo do Bolsa Família ou do CadÚnico, utilizando o CPF do Responsável Familiar.

Além disso, o benefício conta com a Regra de Proteção, que permite às famílias cujos membros passem a receber mais que o valor previsto, com uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 759, continuem recebendo 50% do valor por até dois anos.

Em relação ao auxílio gás, dentre os requisitos estão a inscrição no CadÚnico e renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa. A seleção dos beneficiários é feita de forma automática a cada dois meses pelo MDS.