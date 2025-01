Valor do aluguel em Fortaleza aumentou mais de 11% em 2024

No mês o preço médio dos alugueis aumentou 1,71% / Crédito: Fco Fontenele/ OPOVO

No ano de 2024 o preço médio do aluguel em Fortaleza aumentou 11,1%, chegando, em dezembro, a R$ 30,31 por metro quadrado. O valor também representa um acréscimo de 1,71% na comparação com o mês anterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são do relatório de inteligência imobiliária da APSA, a partir da avaliação de cerca de 1,6 mil ofertas de locação na Capital, de imóveis de um a quatro quartos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No levantamento foram analisados os 10 bairros com maiores números de ofertas da Cidades, desses quatro apresentaram reduções nos valores no ano: