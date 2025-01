Inscrições para cursos sobre defesa do consumidor acabam nesta segunda, 27

As inscrições para 27 cursos gratuitos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) acabam nesta segunda-feira, 27. Todas as formações são on-line e certificadas pela Universidade de Brasília (UnB).

Para participar, os interessados devem se inscrever no site oficial da ENDC. As capacitações possuem de 15 a 60 horas de aula e começam no dia 4. Apenas uma, o curso proconsumidor, começa nesta segunda, 27.