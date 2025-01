Curso sobre gestão municipal terá inscrições gratuitas; veja como fazer

O curso é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará e Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag-CE)

Com foco nos novos prefeitos do Ceará que assumiram seus mandatos neste mês de janeiro, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), por meio do programa de governança fiscal interfederativa Ceará Um Só, participará, nos dias 28 e 29 de janeiro, do seminário Novos Gestores.

O encontro, realizado pela Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e pelo Governo do Ceará, ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, reunindo prefeitos e técnicos dos 184 municípios cearenses.