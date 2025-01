Produção de carnes bovina, de frango e suína bate recorde de 31,57 milhões de t em 2024

O Brasil produziu 31,57 milhões de toneladas de carnes bovina, suína e de frango no ano passado, uma quantidade recorde, disse nesta segunda-feira, 27, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em boletim. Em relação a 2023, quando foram produzidos 29,75 milhões de toneladas, houve avanço de 6,14%. Segundo a estatal, o aumento se deu "pelo auge do abate no processo de ciclo pecuário (de bovinos)". No ano passado, de fato, o Brasil abateu volume recorde de bovinos, incluindo vacas, o que contribuiu para a alta na disponibilidade da proteína. Para 2025, a projeção da Conab é de estabilidade, com produção total de 31,56 milhões de toneladas, sobretudo pelo incremento em carnes suína e de aves.

A Conab explicou que, no caso da carne bovina, a produção atingiu 10,91 milhões de toneladas, um recorde e 14,61% acima dos 9,51 milhões de toneladas produzidas em 2023. As exportações cresceram ante 2023, de 3,03 milhões para 3,78 milhões de toneladas, com a China absorvendo 46% da proteína vermelha exportada pelo Brasil, seguida pelos Estados Unidos, com 8%, e dos Emirados Árabes Unidos, com 4,6%.

"Estes dois últimos países, respectivamente, aumentaram em 52% e 72% os volumes embarcados do Brasil, em relação a 2023", diz a Conab, acrescentando que o recorde de produção de carne bovina no ano passado fez com que o mercado interno absorvesse 7,19 milhões de toneladas. A projeção da estatal para 2025 é de reversão do ciclo pecuário, com retenção das vacas reprodutoras pelos criadores, o que resultará em uma produção menor de carne bovina. A Conab estima que o Brasil deva produzir 10,37 milhões de toneladas da proteína vermelha, 4,9% menos ante 2024, mas o segundo maior volume já registrado na série histórica, atrás somente da produção do ano passado. Quanto às exportações, estas devem ficar em torno de 3,86 milhões de toneladas, resultando em disponibilidade interna de 6,58 milhões de toneladas, "índice semelhante ao registrado em 2023, mas cuja diminuição prevista em 2025 será equilibrada pelos aumentos produtivos das demais proteínas, mantendo a disponibilidade per capita acima dos 102 kg/habitante/ano", ressalta a nota.

Carne de frango Em relação à produção de carne de frango, a Conab informa que o volume estimado para 2024 é de 15,306 milhões de toneladas, avanço de 2,48% em relação aos 14,935 milhões de toneladas produzidas em 2023. Já as exportações somaram, no ano passado, 5,16 milhões de toneladas, ou 2,95% acima dos 5,00 milhões de toneladas de 2023. A alta nos embarques externos ocorreu mesmo com menor procura da China pelo produto brasileiro, observa a Conab, informando que as exportações de carne de aves para o gigante asiático caíram 18%, de 682 mil para 561 toneladas. "A queda foi compensada pelo aumento robusto da demanda de países como México (+23%), Iraque (+18%) e Chile (+44%)", diz. Ainda assim, a disponibilidade interna registrada em 2024 ficou acima dos 10,15 milhões de toneladas.

Para 2025, a Conab mostra otimismo no segmento de aves, com produção em alta, projetada em 15,66 milhões de toneladas, ou 2,31% acima do produzido em 2024. Já as exportações devem crescer 2,9%, para 5,31 milhões de toneladas. A disponibilidade interna ficou projetada em 10,35 milhões de toneladas, ou 2% mais ante 2024, "garantindo o abastecimento interno", ressalta a Conab. Suínos No segmento de suínos, foram produzidos, em 2024, 5,36 milhões de toneladas de carne de porco, crescimento de 1,25% sobre os 5,29 milhões de toneladas de 2023, ou "o maior volume já registrado", diz a Conab. A alta na produção interna possibilitou também que as exportações crescessem em 2024, para 1,32 milhão de toneladas, outro recorde e volume 9,17% superior a 2023.

"A elevação nas exportações ocorre mesmo com a menor demanda chinesa", ressalta a estatal na nota. Países como Filipinas (+100%), Chile (+29%), Japão (+131%), Cingapura (+23%) e México (+51%) têm aumentado o porcentual de participação entre os principais compradores da carne suína brasileira, seja por aumento de volume ou abertura de novos mercados. Cenário semelhante é esperado para 2025. A expectativa é de que o volume de carne suína produzida seja ainda maior, com uma projeção de crescimento em 3,1%, podendo chegar a 5,53 milhões de toneladas. "Este incremento permite o aumento tanto na disponibilidade interna quanto nas vendas externas, projetadas respectivamente em 4,19 milhões de toneladas (3,3% mais ante 2024) e 1,36 milhão de toneladas (+2,8%). Caso se confirme será o melhor resultado registrado na série histórica da Conab", observa.