TCU garante licitação da ponte que liga o Brasil a Argentina; entenda

A licitação havia sido suspensa no dia 7 de janeiro por causa da medida cautelar concedida ao ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues

Após decisão do plenário de revogar a medida cautelar concedida ao ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Walton Alencar Rodrigues, a Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu garantir junto ao órgão a licitação da ponte rodoviária binacional, localizada no rio Uruguai, que liga o Brasil à Argentina.

A contratação, que faz parte de um plano do governo de conceder ao setor privado todas as 12 pontes que ligam o País a outras nações, havia sido suspensa no dia 7 de janeiro por determinação do ministro, que apontava o descumprimento da lei brasileira de licitações e contratos administrativos.