IPCA-15 é o mais brando desde julho de 2023 e o menor para janeiro de série histórica

A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 4,71% em dezembro de 2024 para 4,50% em janeiro de 2025.

Expectativas

O resultado do IPCA-15 de janeiro de 2025, apesar de mais baixo do que as comparações anteriores, contrariou a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que apontava queda de 0,01%. O intervalo de previsões ia de queda de 0,12% a elevação de 0,24%.