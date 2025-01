Julgamento por caso Odebrecht é adiado no Panamá

O julgamento do ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli e outros 25 réus no escândalo de propina da Odebrecht foi adiado para 11 de novembro, aguardando informações de testemunhas no Brasil, confirmou um jornalista da AFP.

A audiência, adiada quatro vezes desde 2023, foi remarcada a pedido dos advogados dos réus. "Não podemos violar o direito de defesa", disse a juíza Baloísa Marquínez, logo após o início da audiência nesta segunda-feira (20).