Luminária dos Ursinhos Carinhosos esgota no Giraffas e é vendida por mais do dobro em sites

Ursinhos Carinhosos esgotaram nas unidades do Giraffas pelo Brasil / Crédito: Bárbara Cavalcante/Arquivo Pessoal

As famosas luminárias dos ursinhos carinhosos, que fazem parte do combo da linha infantil da rede de fast-food Giraffas, foram esgotadas nas lojas. E, com isso, começaram a ser vendidas na internet por valores mais de 300% maiores que o original. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No estabelecimento, há três formas do produto ser adquirido, como brinde no kit infantil que custa certa de R$ 38, como adicional na compra de qualquer prato por R$ 15,90 ou individualmente por R$ 30.

Porém, em plataformas como o Mercado livre, ele chega a ser vendido por R$ 119,80, valor cerca de 300% maior do que cobrado pela rede na oferta individual.



A produto está sendo revendido por um valor mais de quatro vezes maior que o original Crédito: Reprodução/ Site/ Mercado Livre As luminárias fazem parte de uma campanha do Giraffas iniciada no dia 1º de janeiro que estará ativa por tempo limitado e depende da disponibilização do estoque. Sendo um sucesso, a ação, segundo a diretora de Marketing e Trade da empresa, Luciana Morais, gerou um grande impacto positivo nas vendas tanto nacionais quanto estaduais.