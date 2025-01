Mitsubishi fecha 2024 com aumento de 19% nas vendas, impulsionado pelos SUVs

Os SUVs Eclipse Cross e Pajero Sport foram os maiores responsáveis pelo desempenho da marca no ano passado

A Mitsubishi Motors teve 22.225 unidades comercializadas no Brasil em 2024 frente a 18.735 emplacamentos em 2023. Em valor percentual, o crescimento é de 19% em relação ao ano anterior.

A linha de SUVs da marca impulsionou o resultado positivo, com destaque para o Eclipse Cross, produzido em Catalão (GO), e o Pajero Sport.



Segundo a japonesa, somente da Eclipse, foram 8.300 unidades emplacadas, mais que o dobro quando comparado com as 3.988 de 2023. A montadora atribui o resultado positivo ao preço do SUV, que atualmente parte de R$ 164.990.