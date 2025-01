Mais de 2 milhões de pessoas já trocaram de operadora de telefonia no Ceará

Considerando o cenário nacional, esse montante chega a 96,55 milhões. Os dados são do relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações

Os dados são do relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), que também informou que das trocas cearenses, 513,36 mil (24%) foram para usuários de telefones fixos e 1,65 milhão (76%) de telefones móveis.

No Ceará , desde 2008, ano em que a portabilidade numérica foi implementada no Brasil, até 2024, já foram realizadas 2,16 milhões de trocas de prestadoras de telefonia . Considerando o cenário nacional, esse montante chega a 96,55 milhões.

Além disso, tendo em vista apenas o último trimestre de 2024 (outubro, novembro e dezembro), foram realizadas 59,61 mil migrações no Estado, nesse período 90% das trocas foram em dispositivos móveis.

Portabilidade númerica: entenda o que é e como fazer

Instituída a partir de setembro de 2008, a portabilidade numérica permite que os usuários, tanto de telefones fixos quanto móveis, possam mudar de operadora sem alterar seu número de telefone.

De acordo com a resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a operação é realizada entre prestadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), e essas trocas devem ser feitas dentro do mesmo serviço e na área de alcance do mesmo DDD.

Em relação aos prazos, o processo pode ser agendado ou ocorrer em três dias úteis contados a partir da solicitação da mudança. Nos casos de arrependimento, o usuário tem dois dias úteis para suspender a troca em andamento.