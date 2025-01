Governo edita MP e reforça proibição da taxação do Pix; entenda

A MP equipara os pagamentos via Pix as transações realizadas em dinheiro, reforçando a gratuidade do meio de pagamento

A norma foi publicada na última quinta-feira, 16, em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e, segundo o apresentado, visa “ampliar e garantir a efetividade do sigilo e a não incidência de preço superior, valor ou encargo adicional sobre os pagamentos realizados por meio de arranjo de Pagamentos instantâneos - Pix”.

Após a onda de desinformação e o recuo da portaria da Receita Federal referente à nova regra do Pix, o presidente Lula editou uma Medida Provisória (MP) reforçando a gratuidade do meio de pagamento e o equiparando a transações realizadas em dinheiro .

Assim, caso os estabelecimentos de vendas ou prestadores de serviços, físicos ou virtuais, solicitem o pagamento de um valor superior nessas transferências, eles estarão sujeitos a penalidades previstas na legislação do direito do consumidor.

“Essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em Pix na comparação com dinheiro, estão vedadas. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em Pix, você não vai poder cobrar a mais”, explicou o ministro.

A MP ainda determina que esses fornecedores “deverão informar os consumidores, de forma clara e inequívoca, sobre a vedação de cobrança de preço superior, valor ou encargo adicional para pagamentos por meio de Pix à vista”.

Outro ponto a ser destacado é de que, foi estabelecido que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, irá disponibilizar um canal digital de orientação e recebimento de denúncias de ilícitos e crimes contra a relação de consumo.

Além disso, irá competir ao Banco Central (BC) o dever de implementar as medidas que garantem a “preservação da infraestrutura digital pública”, a “privacidade das informações financeiras processadas no âmbito do Pix e do Sistema de Pagamentos Instantâneos - SPI” e a “proteção aos dados pessoais”.