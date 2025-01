Renan Filho critica ausência de Zema na cerimônia de assinatura da concessão da BR-381/MG

O ministro dos Transportes, Renan Filho, criticou nesta quarta-feira, 22, a ausência do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na cerimônia no Palácio do Planalto para assinatura do contrato de concessão da BR-381/MG. Para o ministro, as cobranças feitas por Zema ao governo federal parecem ser feitas com fins políticos e "não pela obra".

"É uma pena o governador de Minas Gerais não estar presente em solenidade sobre BR-381", disse o ministro. "A cobrança do governador de Minas parece mais política que pela obra, isso apequena. Não se pode priorizar política pelo interesse do cidadão", acrescentou.