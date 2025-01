Lula assina concessão de trecho em MG da BR-381 conhecido como 'rodovia da morte'

O governo federal formalizou nesta quarta-feira, 22, a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381/MG. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o contrato no Palácio do Planalto, em Brasília.

A rodovia será administrada pela Concessionária Nova 381, do grupo 4UM Investimentos, com previsão de investimento de R$ 10 bilhões em 30 anos de concessão, já considerando aportes amortizados no longo prazo (Capex) e despesas operacionais (Opex).