Lotéricas Caixa voltam a aceitar pagamentos referentes à Prefeitura de Fortaleza

Convênio da prefeitura com a Caixa Econômica Federal foi renovado por cinco anos / Crédito: FERNANDA BARROS

Após quase dois meses, a Prefeitura de Fortaleza renovou o contrato de pagamento de boletos do município nas lotéricas ou unidades da Caixa Econômica Federal (CEF), que oferta o serviço relevante a contribuintes, sobretudo os não afeitos a tecnologias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município. O acordo com a instituição pública havia sido finalizado no dia 30 de novembro, sem que a gestão do então prefeito José Sarto (PDT) fizesse a renovação do convênio, que é revisto a cada cinco anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ficou para o novo secretário Municipal das Finanças, Osvaldo José Rebouças, autorizar o contrato.

Agora, os habitantes de Fortaleza voltam a partir desta semana a realizar as quitações de dívidas com o município de forma mais facilitada, segundo afirmou o presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará, Custódio Albano. “Hoje a Capital tem aproximadamente 150 casas lotéricas espalhadas em todos os bairros, em centros comerciais, em shoppings e, no Ceará, somando Fortaleza com o interior, esse número chega a aproximadamente 395 unidades”, destaca. Ele ainda reforça que por a CEF ser uma instituição nacional, uma pessoa que tem, por exemplo, um imóvel em Fortaleza pode realizar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em qualquer outra cidade do País.