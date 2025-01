Governo Lula revoga nova regra do Pix: entenda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A regra agora sem efeito também gerou protestos porque ampliava o monitoramento de transações com Pix, provocando o temor de que isso levasse a mais cobranças de impostos no futuro — o que foi explorado por opositores do governo.

O Pix é um mecanismo bancário para transferência de dinheiro entre contas introduzido em 2020. Desde então, ele se popularizou no Brasil como meio de pagamento. Confira abaixo como ficam as regras para o mecanismo. Como fica o Pix? As transações do Pix não mudam em nada. Usuários do sistema podem continuar usando o Pix da mesma forma.

O que aconteceu nesta quarta-feira é que o governo resolveu revogar a portaria da Receita Federal, válida desde 1º de janeiro, que estabelecia um monitoramento de movimentações globais via Pix acima de R$ 5 mil por mês, no caso de pessoas físicas, e R$ 15 mil mensais, no caso de pessoas jurídicas, mas sem detalhamento de origem ou destino. Segundo a Receita, esse monitoramento já existia para cartão de crédito e depósitos, mas não incluiam outros métodos, como fintechs (empresas que aliam tecnologia a serviços financeiros) que administram maquininhas de pagamento. Agora, fica como está, só bancos precisam informar transações quando os valores excedam em R$ 2 mil para pessoa física e R$ 6 mil no caso de pessoa jurídica.

O Pix vai ser taxado? Não. "Não existe cobrança por Pix, cobrança de imposto ou taxa sobre Pix. Isso não existe e jamais vai existir. A Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira", disse na segunda-feira Robison Barreirinhas, o secretário da Receita Federal. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo prepara uma medida provisória para "blindar" o Pix, vetando qualquer eventual cobrança em relação ao mecanismo.

O Pix vai ser monitorado diariamente pela Receita? Não. "A Receita Federal não tem nenhum interesse em saber o detalhamento, quantos Pix você recebeu e quem passou para você, onde você gastou o dinheiro. Nada disso é informado", afirmou Barreirinhas na segunda-feira. A Receita Federal afirma que operações suspeitas — feitas por grupos criminosos — são o alvo principal das autoridades.