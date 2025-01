'DOU' extra traz exoneração de Pimenta e nomeação de Sidônio como novo ministro da Secom

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exonerou, nesta terça-feira, 14, Paulo Pimenta como ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e nomeou o publicitário Sidônio Palmeira para exercer o cargo. As decisões foram publicadas no período da tarde em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Sidônio tomou posse no período da manhã em evento no Palácio do Planalto com a presença de Lula e de autoridades do Estado da Bahia. Em seu discurso, o publicitário disse que os resultados do governo não estão sendo percebidos por parte da população e citou a importância de uma comunicação da gestão para fazer frente à extrema direita.