Lula faz 1ª reunião ministerial do ano após derrota do Pix e ajustes na comunicação da gestão

O encontro ministerial está previsto para começar às 9h. Normalmente, esse tipo de evento é realizado no Palácio do Planalto, com longos discursos de Lula e falas de quase todos os seus ministros, que costumam fazer um balanço das pastas. Porém, desta vez, a agenda será na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza, nesta segunda-feira, 20, a primeira reunião ministerial do ano em um momento em que o Planalto se reorganiza para os próximos dois anos de governo, visando às eleições de 2026. A nova gestão da comunicação, comandada pelo ministro Sidônio Palmeira, terá como foco aumentar a popularidade de Lula, e tenta se recuperar após a derrota para a oposição sobre a fiscalização sobre transações via Pix.

Reuniões ministeriais são tidas como "freios de arrumação" para o presidente alinhar seus ministros em torno dos discursos e prioridades da gestão. Os 38 ministros são convocados, e outras autoridades como líderes do governo no Legislativo também costumam participar. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por exemplo, retornou nesta segunda das férias para participar do encontro.

O episódio aconteceu na mesma semana que Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação Social (Secom) no lugar de Paulo Pimenta. Marqueteiro da campanha vitoriosa de Lula em 2022, Sidônio assumiu a pasta para reformular a comunicação do governo e tentar deixar a gestão do petista mais popular visando à próxima eleição presidencial.

A reunião acontece em meio à recuperação da gestão após ter cedido à pressão da oposição e recuado sobre a norma do Pix que ampliava o monitoramento sobre transações financeiras. Na semana passada, após repercussão negativa, puxada principalmente por um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viralizar sobre o tema, o governo anunciou a revogação da medida da Receita Federal.

Ao indicar o publicitário para o cargo, Lula deu uma espécie de "carta branca" para Sidônio fazer as trocas que avaliar necessárias. O novo ministro mudou nomes que eram apadrinhados pela primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, como a então chefe da Secretaria de Estratégia e Redes (Seres) da Secom, Brunna Rosa, e a diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes chefiada por Brunna, Priscila Calaf. Mesmo após esforços de Janja para realocá-las no governo, o que causou atrito com o novo ministro, Mariah Queiroz, que trabalhou com as redes sociais do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), é a nova chefe da Seres da Secom.

No Palácio do Planalto, o recuo do Pix foi recebido com lamentação e reacendeu preocupação sobre a comunicação para se chegar em 2026. Diante do cenário, se mostrou ainda mais importante uma licitação da comunicação digital do governo. A Secom, ainda sob Paulo Pimenta, tentou contratar empresas para prestar serviços no setor, mas a licitação de cerca de R$ 190 milhões foi barrada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por suspeitas de irregularidades. Nos últimos dias, o certame foi liberado pela Corte. Porém, Sidônio disse que enviará, ainda neste semestre, uma nova licitação.

Outro assunto que rondará o encontro são as mudanças que Lula deve fazer na chefia dos ministérios. Como mostrou o Estadão/Broadcast, a ideia do presidente é fazer uma reforma enxuta nesse primeiro momento mirando petistas e integrantes de seu campo político mais próximo que julga não estarem tendo bom desempenho. São aguardadas alterações também nas pastas comandadas por partidos aliados, mas só depois das eleições para presidente da Câmara e do Senado, no começo de fevereiro. Essas mudanças serão baseadas principalmente em negociações políticas.