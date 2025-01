Evandro anunciará plano de reestruturação da Prefeitura contra "déficit enorme"

O prefeito sancionou nesta sexta-feira, 10, projeto de lei aprovado no dia anterior pela Câmara Municipal (CMFor) que acabou com a Taxa do Lixo em Fortaleza.

"Hoje é um dia histórico, acabamos de sancionar a revogação da Taxa do Lixo (...) Estamos honrando um compromisso que firmamos em campanha e que alguns duvidaram que cumpriríamos", disse o prefeito em coletiva de imprensa no Paço Municipal, nesta sexta-feira.

Evandro agradeceu ao Legislativo pela celeridade na aprovação da mensagem."Quero agradecer a todos e todas que recepcionaram, acolheram e votaram favoravelmente. Aqui está a representação dos 2,5 milhões de fortalezenses, representados pelos 43 vereadores. Quero agradecer todos no nome do presidente da Câmara, Leo Couto (PSB) e do meu líder, vereador Bruno Mesquita (PSD), por terem dialogado e mantido a interlocução com os demais. É um satisfação e alegria", reforçou.

"Induzidos ao erro"

Leitão (PT) aproveitou para afirmar que vereadores que votaram a favor da criação da Taxa, em 2022, foram "induzidos ao erro" pelo então prefeito José Sarto (PDT).