Arce divulga edital para concurso; remuneração de mais de R$ 7,6 mil

As provas do concurso devem ocorrer no dia 18 de maio / Crédito: SC PHOTHOGRAPH/Adobe Stock

Analista de Regulação – Especialista Contábil-financeiro: Ciências Contábeis

Analista de Regulação – Especialista Econômico-financeiro: Ciências Econômicas, Finanças, Estatística, Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Atuariais

Analista de Regulação – Especialista em Gás Canalizado: Engenharia Mecânica, Engenharia Química ou Engenharia de Petróleo

Analista de Regulação – Especialista em Gestão Governamental e Administração Pública: Administração, Administração Pública, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Direito

Analista de Regulação – Especialista em Saneamento Básico: Engenharia Civil, Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental

Analista de Regulação – Especialista em Transportes: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes ou Arquitetura e Urbanismo Em relação as vagas, 5% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.