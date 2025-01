Inscrições para concurso do ICMBio reabrem nesta sexta, 17

As inscrições para o concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram reabertas às 10h desta sexta-feira, 17 . O prazo anterior havia acabado no dia 3 de janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com essa nova oportunidade os interessados em participar devem se inscrever no concurso, por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até às 18h do dia 27 deste mês.