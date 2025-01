Concursos no Ceará: salários chegam a R$ 35,8 mil em nove processos abertos

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, nove concursos públicos ou processos seletivos com previsão de que mais de 2,7 mil vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional sejam preenchidas. O salário inicial pode chegar a R$ 35.845.

As inscrições variam de R$ 85 a R$ 150 e podem ser feitas até 20 de janeiro de 2025 exclusivamente no site da FGV .

A Fundação Getúlio Vargas é a organizadora do certame e a modalidade de contratação será pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários vão de R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62 para jornadas semanais de até 40 horas.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com 545 vagas para profissionais com formação médio, médio/técnico e superior. A lotação é no Ceará e em diversos outros estados.

Os aprovados serão distribuídos pelo Brasil. No Nordeste, serão encaminhados 10 analistas administrativos e 25 analistas ambientais. A jornada para as atividades é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 8.817,72 mensais.

O vencimento básico é de R$ 7.675,53, com jornada de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de Analista de Regulação com divisão por especialidades: Contábio-financeiro; Econômico-financeiro; Gás canalizado; Gestão governamental e Administração pública; Saneamento básico e; Transportes.

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) lançou o edital para o concurso público que deve preencher 51 vagas. O certame tem como público-alvo candidatos de nível Superior, com vagas para pessoas com deficiência e negros.

A Marinha do Brasil publicou edital para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 1.680 vagas com remuneração de R$ 2.294,50 após a graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN).

As inscrições seguem até as 16 horas de 26 de março, com taxa de inscrição de R$ 200. A banca organizadora do certame é o Instituto Consulplan e o edital completo pode ser consultado no site da instituição.

Segundo a Marinha do Brasil, O curso de formação é conduzido simultaneamente pelo Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro-RJ, e pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB), em Brasília-DF.

Durante o período de formação, o candidato ingressa como Aprendiz-Fuzileiro Naval e recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90.

As inscrições serão realizadas unicamente, em âmbito nacional, na página do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, na aba do menu lateral “Concursos para o CFN”, ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.

MPU (152 vagas)

O Ministério Público da União (MPU) abriu seleção para 152 vagas imediatas para profissionais de nível superior, em diferentes áreas de atuação.

Os salários vão de R$ 8.529,65,19 a R$ 13.994,78. A avaliação será de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições podem ser feitas a partir das 16h desta segunda-feira, 13, e seguem até as 16h do dia 27 de fevereiro. Já as taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 120, a depender do cargo.

O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição.

MPCE (uma vaga)

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) anunciou edital para preencher uma vaga imediata e formar cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível Superior.

A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 5.248,79 e R$ 7.439,09.

A banca organizadora é a Cebraspe. As inscrições têm taxas variando entre R$ 110 e R$ 130 a depender da vaga. É possível se inscrever até as 18 horas do dia 21 de fevereiro pelo site cebraspe.org.br/concursos/mp_ce_25_servidor

Prefeitura de Alcântaras (várias vagas)

A Prefeitura de Alcântaras (a 263 km de Fortaleza) lançou dois editais para processos de seleção de servidores para a Secretaria Municipal de Educação. São cargos temporários de diretor e professor.

No edital 03/2025, está prevista a contratação de diretor, com salário de R$ 4.582,56 e carga horária de 40 horas semanais. Há exigência de formação em licenciatura plena em Pedagogia com disciplinas na área de Gestão ou outra graduação ou pós-graduação em Gestão Escolar ou Administração Escolar.

No edital 04/2025 estão previstas vagas de monitor auxiliar de Ensino, psicólogo, assistente social e professor de diversas disciplinas ou segmentos da Educação, com vencimento básico de R$ 2.715,81.

As inscrições seguem até o dia 29 de janeiro e podem ser realizadas exclusivamente através do site oficial da Prefeitura Municipal de Alcântaras (https://alcantaras.ce.gov.br/). Mais informações sobre o certame podem ser solicitadas pelo e-mail processoseletivoalcantaras@gmail.com.

TRF 5 (11 vagas)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5) lançou edital para preencher 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Federal Substituto.

O valor inicial dos vencimentos é de R$ 35.845,21. Total de 20% das vagas são reservadas a candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Os candidatos devem ter formação Superior em Direito, habilitação no Exame Nacional de Magistratura (Enam) e ter exercido a ocupação jurídica por pelo menos três anos após a obtenção do título de bacharel.

Serão cinco fases de avaliação no certame e as provas objetivas serão realizadas exclusivamente nos municípios de Aracaju-SE,Fortaleza–CE, João Pessoa–PB, Maceió–AL, Natal–RN e Recife–PE.

A organização do concurso fica por conta da Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até as 16 horas do dia 10 de março e a taxa de inscrição custa R$ 330. Mais detalhes e inscrição devem ser feitas pelo site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos).

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor