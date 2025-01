MPCE divulga edital para concurso; remuneração de mais de R$ 7,4 mil

Inscrições para o certame começam no dia 3 de fevereiro / Crédito: FÁBIO LIMA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Analista Ministerial Especialidade: Administração



Especialidade: Arquitetura e Urbanismo



Especialidade: Biblioteconomia



Especialidade: Ciências Contábeis



Especialidade: Ciências da Computação



Especialidade: Direito



Especialidade: Engenharia Ambiental



Especialidade: Engenharia Civil



Especialidade: Psicologia



Especialidade: Serviço Social Técnico Ministerial Graduação em qualquer área de conhecimento

Em relação as vagas, a imediata é para o cargo de analista com especialidade em Engenharia Ambiental.