Concurso da Embrapa tem inscrições prorrogadas até o dia 17 de janeiro

Dentre as oportunidades ofertadas, 719 são de ampla concorrência, 103 são para pessoas com deficiência e 205 para candidatos pretos ou pardos.

As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foram prorrogadas até às 18h do dia 17 de janeiro. É a segunda prorrogação que ocorre no certame, que antes finalizaria o prazo de inscrições no dia 7.

Ao todo estão sendo ofertadas 1.027 vagas, além do cadastro reserva. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12,8 mil.