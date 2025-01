Ministério da Pesca e Aquicultura convoca mais 124 aprovados em concurso; confira!

Edital do certame ofertou 264 vagas temporárias no total para diversos cargos de nível superior. Salário inicial é de R$ 6.130

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) publicou no Diário Oficial da União (DOU) a convocação de mais 124 aprovados de concurso público para contratação em cárater temporário de 264 servidores. As oportunidades contemplam diversos cargos de nível superior.

O prazo de validade do certame é de dois anos a partir da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogáveis por mais dois anos.Os aprovados no edital MPA farão jus a um salário inicial de R$ 6.130,00. A carga horária trabalhada será de 40 horas semanais.

No documento publicado no DOU, além da lista dos convocados, há uma série de orientações sobre os exames admissionais e a entrega de documentação para quem está sendo chamado agora.

As contratações serão realizadas para desenvolver atividades de cunho técnico para atendimento das demandas administrativas, judiciais e gerenciais relacionadas ao setor pesqueiro nacional. As remunerações iniciais ainda devem ser confirmadas pelo órgão. As provas objetivas foram realizadas em todas as capitais, incluindo Fortaleza, no dia 11 de agosto do ano passado.

Vale lembrar que o Ministério da Pesca e Aquicultura é a Pasta responsável pela implantação de políticas nacionais relativas às duas atividades, notadamente em uma perspectiva socioeconômica.



