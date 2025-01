Concursos no Ceará: salários chegam a R$ 17,9 mil em oito processos abertos

Semana foi marcada pela abertura de cinco novos concursos / Crédito: Samuel Setubal

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, oito concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 3.440 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. O salário inicial pode chegar a R$ 17,9 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação, incluindo oportunidades de estágio.

Embrapa (1.027 vagas) A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) abriu seleção para 1.027 vagas imediatas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, em diferentes áreas de atuação. Os salários vão de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61. A avaliação será de responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições seguem até as 18h desta terça-feira, 14. Já as taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 170, a depender do cargo.

O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição. Funceme (8 vagas) A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) publicou edital para processo seletivo que prevê 8 vagas diretas para estágio em cursos de nível superior, além de 16 para formação de cadastro de reserva. O valor previsto para a bolsa é de R$ 831,52, para uma jornada de 20 horas semanais, além de R$ 3,00 de auxílio-transporte por dia.