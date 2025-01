Entidade vai mapear negócios de impacto no Ceará por meio de plataforma digital

Coalizão pelo Impacto em Fortaleza vai cadastrar empresas e instituições que promovem soluções para o enfrentamento de problemas socioambientais no Estado

A primeira fase, de cadastramento gratuito de empresas e instituições, segue até o dia 31 de janeiro por meio de formulários eletrônicos. Além de empreendedores socioambientais, podem se inscrever as chamadas dinamizadoras de impacto, que incluem aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, organizações de apoio, financiadoras e universidades.

A Coalizão pelo Impacto, instituição que atua em seis cidades espalhadas pelo Brasil, incluindo Fortaleza, vai lançar em meados de fevereiro a plataforma Impacta Ceará mapeando os chamados ‘ negócios de impacto ’, que trabalham com soluções para problemas socioambientais no Estado.

Conforme esclarece a coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Fortaleza, Carla Esmeraldo , os negócios de impacto são “aqueles que, além de gerar lucro, também geram transformação e impacto socioambiental. Estamos convidando esses negócios de impacto e organizações de apoio dinamizadoras para se cadastrarem nesse mapeamento”. Ela cita como principais exemplos desse tipo de empresa no Ceará, o Giardino Buffet e a Catarina Mina.

A estimativa mais recente, feita em 2023, aponta que existiam àquela época, pelo menos, 93 negócios de impacto no Ceará, mas Carla acredita que o processo de mapeamento agora alcance um número maior de empresas com esse perfil. “Esperamos que esse número seja maior, que essas empresas tenham perdurado de 2023 até o momento e que tenham conseguido ampliar suas ações com o apoio da Coalizão pelo Impacto e outras instituições locais”, afirmou.

Ela acrescenta que os critérios para se cadastrar na plataforma Impacta Ceará estão disponíveis no próprio link de cadastro. “Nós seguimos na Coalizão pelo Impacto, com critérios definidos pela Aliança pelo Impacto, que envolvem os seguintes pontos principais: ter uma intenção clara de resolver problemas sociais e ambientais; medir o impacto que a empresa gera; e ter como atividade principal a solução de problemas sociais ou ambientais, além de gerar lucro”, explicou.