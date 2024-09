Mercado procura profissionais especialistas em práticas ESG

O MBA Executivo em ESG e Impact da Trevisan Escola de Negócios é o primeiro nessa categoria a ser oferecido ao mercado. Na imagem, Maratona ESG, realizada em agosto, durante as comemorações pelos 25 anos da Trevisan, em São Paulo Crédito: Divulgação

Do inglês Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), a sigla ESG já guia as decisões de empresas no mundo inteiro. O termo se refere às principais práticas que devem ser adotadas para garantir a longevidade de um negócio, temática que cresce no Brasil.

Segundo o estudo “Panorama ESG 2024”, desenvolvido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), 71% dos empreendimentos representados pelos 687 líderes empresariais brasileiros entrevistados na pesquisa adotam práticas sustentáveis. O número mostra um aumento de 24% em relação a 2023.

Frente a esses dados, o estudo reconhece as práticas ESG como “elementos essenciais para o posicionamento competitivo no mercado”, indicando a “necessidade de desenvolver lideranças capacitadas e implementar políticas de governança transparente”.

Visão semelhante é compartilhada pela coordenadora do MBA Executivo em ESG e Impact da Trevisan Escola de Negócios, Adriana Vieira. A especialista garante que o assunto não é “moda”, mas algo obrigatório, que deve estar incorporado nas operações das empresas, principalmente devido às consequências das mudanças climáticas.

“As empresas estão sendo cobradas em relação a práticas ESG. Além da questão ambiental, cada vez mais os bancos, por exemplo, estão analisando se a companhia está atenta a essas questões porque mostra uma preocupação com a perenidade da empresa, e isso passa mais segurança para quem está investindo. Além disso, ajuda a atrair e reter talentos profissionais que valorizam esse tipo de ação”.

Mercado de trabalho aquecido Assim como aponta o Panorama ESG 2024, o crescimento da adoção de práticas ESG indica, também, o aumento da demanda por profissionais da área. A lógica é apoiada pela análise da Bloomberg Intelligence, que apresenta a possibilidade do mercado ESG ultrapassar US$ 40 trilhões até 2030. “Há bastante espaço e procura por especialistas qualificados, e a tendência é que tenha cada vez mais. Por isso, vejo um futuro promissor para quem escolher trabalhar com ESG, porque é algo que está se tornando indispensável para todas as empresas, de todos os portes”, reflete Adriana. Adriana Vieira é coordenadora do MBA Executivo em ESG e Impact da Trevisan Escola de Negócios Crédito: Divulgação

Para Adriana, além da procura por novos profissionais especializados na temática, há também uma movimentação de pessoas que já atuam em um negócio e desejam se capacitar na área, uma vez que as empresas têm criado comitês próprios para tratar do assunto. “É muito importante que a pessoa, além de entender o máximo de ESG, também se especialize em um assunto, seja governança, social ou ambiental”, aconselha. Outra atribuição relevante do profissional que quer atuar nesta área é utilizar inovação e eficiência na resolução de problemas. MBA Executivo em ESG e Impact da Trevisan Escola de Negócios

Em um mercado de trabalho aquecido, ter uma capacitação de qualidade é um diferencial. Nesse sentido, o MBA Executivo em ESG e Impact da Trevisan Escola de Negócios, o primeiro nessa categoria a ser oferecido ao mercado, foi desenvolvido para atender à crescente demanda por líderes empresariais com conhecimento avançado em Sustentabilidade, Análise de Risco ESG, Governança Corporativa, Impact Investing e Responsabilidade Social e Ambiental. Atualmente na 10ª turma, já são mais de 1.000 profissionais formados.

O MBA tem duração de 15 meses e carga horária de 444 horas divididas em aulas semanais online, ao vivo, sempre às terças e quintas. Ao mesmo tempo que promove ao aluno a praticidade de ter acesso ao conteúdo do conforto de casa, a modalidade mantém a interação valiosa entre os participantes e professores do curso. A capacitação é voltada a graduados em áreas como Administração, Direito e Contabilidade, bem como profissionais de liderança de outras áreas que desejam adquirir uma visão abrangente dos negócios sustentáveis e impactar positivamente suas organizações. O programa do curso é dividido em quatro módulos: um geral, um específico para cada letra da sigla e um sobre riscos, relatórios e marcos regulatórios de sustentabilidade. Além disso, estão disponíveis cursos de extensão para que os participantes possam se aprofundar no tema e encontrar o caminho com o qual mais se identificam.