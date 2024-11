Reportagens do O POVO sobre ESG recebem Prêmio Marco Maciel

jornalistas Larissa Viegas e Carol Kossling Crédito: Fernanda Barros/Julio Caesar

As jornalistas do O POVO, Carol Kossling e Larissa Viegas, venceram com duas reportagens o Prêmio Marco Maciel, promovido pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG). O resultado foi anunciado nesta terça-feira, 26, durante cerimônia em Brasília. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em sua 7ª edição, o Prêmio destaca iniciativas de excelência em Relações Institucionais e Governamentais (RIG) de organizações públicas, privadas e entidades civis.

"É muito gratificante ver que a pauta ESG tem crescido no cenário nacional. Chegar a final com duas matérias mostra que O POVO foi assertivo em dar destaque para o tema em suas publicações", diz Carol Kossling, editora de projetos e colunista de ESG do O POVO.

No especial "Meio Ambiente, cidades e pessoas", dividido em dois episódios, ela destaca, por meio de dados, que os problemas socioambientais enfrentados atualmente são críticos e urgentes. E que é preciso maior conscientização e ação por parte da população, dos governos e das empresas para o cenário de degradação dos recursos naturais mudar. +Leia o especial "Meio Ambiente, cidades e pessoas" na íntegra O material, publicado em junho de 2024, conta com edição no impresso de Rubens Rodrigues e Beatriz Cavalcante e no OP+ das editoras Fátima Sudário e Regina Ribeiro. Design de Cristiane Frota e infografia de Luciana Pimenta.