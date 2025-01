Concursos Correios: Resultado preliminar da prova objetiva é divulgado

O resultado divulgado foi referente ao concurso para o cargo de agente do Correios (Carteiro) / Crédito: Joédson Alves/ Agência Brasil

Já, em relação à ocupação de analista, que requer nível superior, tanto o gabarito definitivo quanto o resultado preliminar das provas objetivas serão divulgados no dia 24 de janeiro.

Entenda os detalhes do concurso do Correios As inscrições para os certames acabaram na segunda-feira, dia 28 de novembro. Ao todo, segundo a empresa, foram mais de 2 milhões de inscritos, destes, mais de um milhão realizaram as provas. EM relação as oportunidades, no total são 3.511, sendo 94 no Ceará, com remunerações de até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios. Já a divisão de vagas ficou em 3.099 vagas de nível médio e 412 de nível superior. Além disso, a seleção destina 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.



Veja AQUI os editais dos concursos As oportunidades de nível médio são para o cargo de agente de Correios – carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26. Já para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. A remuneração total conta ainda com o vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400, nos dois cargos. Assim, no primeiro, ela chega a cerca de R$ 4.000 e no segundo a cerca de R$ 8,5 mil.