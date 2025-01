Concurso Dataprev: Resultado final é divulgado; remuneração é de mais de R$ 9 mil

O resultado final do concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) está disponível e pode ser conferido no site da banca organizadora , Fundação Getulio Vargas (FGV).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o informado no edital, a convocação no concurso respeitará a ordem de classificação e observará a proporcionalidade e a alternância entre as vagas voltadas para os candidatos negros e os com deficiência e as para pessoas que participaram em ampla concorrência.