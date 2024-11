Value Port: Expectativa é que terraplanagem de porto seco em Quixeramobim inicie em janeiro

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, reunido no Palácio da Abolição com o CEO do Value Global Group, Ricardo Azevedo, para tratar sobre a implementação de porto seco em Quixeramobim Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O projeto de construção de um porto seco em Quixeramobim aguarda licenciamento ambiental e é projetado para janeiro o início da terraplanagem do terreno. A informação foi confirmada ao O POVO pelo CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O empresário está em Fortaleza e aproveitou a estadia para se reunir com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no Palácio da Abolição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O porto seco do grupo, feito por meio da empresa Value Port Terminais Multimodais, tem investimento previsto de R$ 500 milhões, com geração de 300 empregos diretos e outros 1 mil indiretos.

VALUE Global Group inicia trabalhos topográficos do porto seco de Quixeramobim Crédito: Arquivo SDE Quixeramobim/Divulgação O empresário destaca ao O POVO que a conversa com o governador foi proveitosa e que tem interesse em desenvolver mais projetos no Ceará no segmento de comércio exterior, no âmbito da holding que compõe seu grupo empresarial. "Nosso compromisso é iniciar a terraplanagem assim que tivermos a licença ambiental emitida pelo órgão competente, a Semace".