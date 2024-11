Porto Seco de Missão Velha terá investimento inicial de R$32 milhões

O terminal de Missão Velha ligará a região do Cariri ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na região metropolitana de Fortaleza

A construção do Porto Seco de Missão Velha, na região do Cariri, terá um investimento inicial previsto em R$ 32 milhões. A informação foi confirmada em primeira mão pelo prefeito da cidade, Dr. Lorim (PSB) em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri na manhã desta quinta-feira, 7.

“Recebemos o estudo da Adece (Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará) e também o orçamento da obra. Na primeira fase será feito uma área de mais ou menos 600 mil m² no entroncamento da Transnordestina. Está orçado em R$32 milhões para fazer um pátio com uma área de quase 5 mil m²”, disse o gestor.

Em maio deste ano, o estudo para a implementação do Porto Seco entrou em fase de viabilidade. O acordo foi assinado pela Adece e pela Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (Fundação Astef), da Universidade Federal do Ceará (UFC).