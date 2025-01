Após acordo com MP, Brejo Santo terá concurso com mais de 900 vagas

O edital deve ser publicado até esta sexta-feira, 10, no DOE, e o certame será organizado pela Universidade Regional do Cariri (Urca)

Após acordo com Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a prefeitura de Brejo Santo (distante 521,75 km de Fortaleza) irá realizar concurso público para cargos efetivos. Ao todo serão 332 vagas imediatas e 601 de cadastro reserva.

O edital deve ser publicado até esta sexta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE), e o certame será organizado pela Universidade Regional do Cariri (Urca)