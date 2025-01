Empresários debatem panorama econômico do Nordeste em Fortaleza

A presidente do Lide, Emília Buarque, será a anfitriã do Fórum Nordeste / Crédito: JoaoFilho Tavares

Um panorama econômico do Nordeste no início de 2025 será apresentado pelo Lide Ceará no próximo dia 21 de janeiro. No evento Fórum Nordeste, o grupo de empresários vai reunir Teodoro Silva Santos, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste (BNB) e Rogério Sobreira Bezerra, economista-chefe do BNB. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O objetivo, segundo aponta o Lide Ceará - organizador do fórum - é debater a economia, a segurança jurídica e as potencialidades da Região durante o evento.