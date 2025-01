Empossada presidente da OAB-CE, Christiane Leitão priorizará "capacitação da advocacia"

Christiane Leitão toma posse como 1ª mulher presidente da OAB-CE / Crédito: FERNANDA BARROS

Empossada presidente da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Christiane Leitão é a primeira mulher a assumir o cargo em 92 anos de história da instituição. Para tal, ela elenca como prioridade do triênio 2025-2027 a capacitação de advogados. "Hoje, muitos dos nossos colegas são jovens e esse foi o olhar que o presidente Erinaldo (Dantas) teve, trazendo uma estrutura para a advocacia de trabalho através de coworking, através de espaços no Interior em que a OAB fica mais perto da advocacia, dialoga com a sociedade e, mais do que nunca, traz esse senso de pertencimento da nossa instituição para os colegas advogados, mas em especial para a sociedade", avaliou ela em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 2, durante cerimônia de posse.

Christiane expôs, ainda, desejo em continuar trabalho do colega e agora ex-presidente Erinaldo Dantas, que seguirá para o Conselho Federal. Ele que, por sua vez, esteve na presidência durante seis anos seguidos. "Nossas expectativas são, sim, de trabalhar ainda mais, fortalecer um legado deixado pelas duas gestões do presidente Erinaldo, fortalecendo a interlocução da advocacia com a sociedade e, em especial, da advocacia com as suas mais variadas nuances, em especial a advocacia do Interior", projeta. Para a presidente, ser a primeira mulher a ocupar a cadeira maior da seccional desde a fundação, em 1933, é "um marco simbólico". "Isso muito me orgulha, mas meu senso de responsabilidade é ainda maior".

"Hoje a advocacia feminina é, sim, a metade da advocacia, mas a gente ainda precisa avançar mais", inicia. "Então, é uma luta que se coloca, é a pauta feminina, trabalhando para levar a todas melhores condições de trabalho", complementa Chiristiane. Erinaldo pontua que ela "não foi candidata a presidente porque é mulher", mas "porque era o melhor nome" para representar o grupo na eleição. "A Cris vai manter todas as conquistas que nós tivemos ao longo desses seis anos de gestão, vai trazer um olhar novo". "Tenho certeza que ela não apenas é a primeira mulher presidente da história da OAB, não é apenas a presidente eleita com maior percentual de votos em toda a história da OAB, mas ela vai sair, ao longo desse mandato, a maior presidente de toda a história. Eu tenho certeza, já que ela tem um apoio maciço de toda a advocacia cearense", projeta o ex-presidente da Ordem.

Christiane Leitão presidindo primeira sessão extraordinária do triênio 2025-2027 Crédito: FERNANDA BARROS Christiane recebe presente de servidor mais antigo da OAB-CE, Evaldo Oliveira Crédito: FERNANDA BARROS Christiane Leitão e o esposo Hélio Leitão Crédito: FERNANDA BARROS Christiane assina posse ao lado do ex-presidente Erinaldo Dantas Crédito: FERNANDA BARROS Christiane Leitão é a primeira mulher presidente da OAB-CE Crédito: FERNANDA BARROS Erinaldo Dantas passa martelo para Christiane Leitão Crédito: FERNANDA BARROS Christiane Leitão é a primeira mulher presidente da OAB-CE Crédito: FERNANDA BARROS Christiane Leitão e a mãe dela, professora Lúcia Carioca Crédito: FERNANDA BARROS Vice-presidente David Sombra Peixoto, presidente Christiane Leitão e ex-presidente Erinaldo Dantas em entrevista coletiva antes da cerimônia de posse da nova composição da OAB-CE Crédito: FERNANDA BARROS Antes da cerimônia de posse, um padre abençoou a sala da presidente Christiane Leitão Crédito: FERNANDA BARROS Realizada no auditório Miguel Oscar Viana Peixoto, na sede da instituição, a cerimônia também teve dois momentos simbólicos. O primeiro foi o convite para a mãe de Christiane, professora Lúcia Carioca, compor a mesa de autoridades e a entrega de uma flor à presidente feita pelo servidor mais antigo da casa, Evaldo Oliveira. Além disso, houve a posse da nova composição da seccional, formada pelo vice-presidente David Sombra Peixoto, secretário-geral Thiago Morais de Almeida Vilar, secretário-geral adjunto Francivaldo de Lemos Pereira e tesoureira Camila Ferreira Fernandes.

Também foi aberta a primeira sessão extraordinária do ano na OAB-CE, momento em que foram eleitos, por unanimidade, os conselheiros que ocuparão diretorias adjuntas. Na sequência, Christiane convocou os presidentes eleitos nas subseções para prestarem compromisso junto ao grupo anterior. Todos fizeram juramento. "Parabéns! Sigamos juntos. Vivemos um momento histórico em que fomos apoiados 100% pelos colegas do Interior, e isso só tem um nome: trabalho. E é o meu compromisso que faço aqui perante a todos: trabalharemos e seguiremos muito mais fortes", disse a presidente. A ocasião contou com as presenças da secretária estadual de Diretos Humanos, Socorro França, representando o governador Elmano de Freitas (PT); o deputado estadual Renato Roseno (Psol); e o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Inácio Arruda, entre outros nomes.