Lula faz Pix para desmentir notícia falsa sobre taxação

Presidente Lula fez doação para o Corinthians via PIX. Foto reprodução "X" @lulaoficial. -





O Pix é, atualmente, a principal forma de pagamento utilizada no país. Lançado no final de 2020, é usado por 76,4% da população. Quase metade (46%) dos entrevistados que participaram do levantamento O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, do Banco Central, utiliza o Pix com bastante frequência.