Novas regras do Pix viram alvo de golpe por criminosos; veja que cuidados tomar

Criminosos estão se aproveitando da entrada em vigor das novas regras criadas pela Receita Federal para "prestação de contas" de movimentações de Pix e de cartões de crédito para tentar aplicar golpes. A situação levou a Receita Federal a emitir um alerta a respeito do assunto para evitar o que está sendo chamado de "Golpe da Cobrança de Taxa sobre Pix".

O golpe consiste em enviar às vítimas falsas mensagens de cobranças de taxas do Fisco sobre transações via Pix em valores acima de R$ 5 mil. Eles alegam ainda que, caso o pagamento não seja feito, o CPF do contribuinte será bloqueado. Para tentar dar veracidade, eles usam o nome, cores e símbolos oficiais da Receita Federal.